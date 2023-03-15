Welche Form hat das Universum?

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Das weiß man noch nicht. Es könnte beispielsweise eine Kugelform haben, die allerdings eine so geringe Krümmung aufweist, dass das Universum lokal flach erscheint. Allerdings gibt es auch andere Formen, die nach den gängigen Theorien und Beobachtungsdaten möglich sein könnten - etwa die Form eines Donuts oder die eines Dodekaeders, also eines Körpers mit zwölf Flächen.
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