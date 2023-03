Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Asteroid 2023dw im Jahre 2046 die Erde treffen wird? Der Asteroid 2023 DW wurde am 26. Februar 2023 entdeckt und dürfte einen Durchmesser von etwa 50 Metern haben. Aus den ersten Beobachtungen hat man versucht, eine Bahn des Asteroiden zu berechnen und danach besteht die Chance, dass der Brocken am 14. Februar 2046 mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 360 mit der Erde kollidiert. Man sollte sich allerdings noch keine zu großen Sorgen machen: Von dem Asteroiden wurde bislang nur ein sehr kleiner Teil seiner wohl 271-tägigen Umlaufbahn um die Sonne beobachtet und daraus dann eine Bahn berechnet, die noch mit großen Unsicherheiten behaftet ist. Bislang war es in allen vergleichbaren Fällen so, dass sich die Wahrscheinlichkeit einer Kollision nach neuen Berechnungen mit deutlich mehr Beobachtungsdaten immer weiter reduziert hat, bis sie schließlich bei null lag. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.