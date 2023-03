Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort War die gebundene Rotation von Erde und Mond schon immer da? Nein, das wäre in der Tat ein gewaltiger Zufall. Nach der Entstehung des Mondes war dieser der Erde noch deutlich näher und die gegenseitigen Gezeitenkräfte daher noch sehr viel stärker. So dürfte sich die gebundene Rotation recht schnell eingestellt haben, innerhalb von vielleicht 100 Millionen Jahren. Die gebundene Rotation sorgt dafür, dass der Mond sich während eines Umlaufs um die Erde genau einmal um die eigene Achse dreht und wir daher praktisch nur eine Seite des Mondes sehen. Der Mond entfernt sich auch heute noch von der Erde und die gegenseitigen gravitativen Wechselwirkungen sorgen dafür, dass sich gleichzeitig die Erddrehung weiter verlangsamt. Dies geht so weiter, bis sich die Erde während eines Mondumlaufs auch genau einmal um die eigene Achse dreht und der Mond dann immer über dem gleichen Ort der Erde steht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.