Gibt es einen Stern auf der Südhalbkugel, der immer zu sehen ist und den Weg nach Süden weist? Vermutlich meint der Fragesteller einen Stern ähnlich unserem Polarstern, der dem nördlichen Himmelspol aktuell sehr nahe ist, so dass man mit seiner Hilfe gut die Nordrichtung festlegen kann. Einen solchen Stern gibt es theoretisch auch am Südhimmel, nämlich den Stern Sigma Octantis, der wegen seiner Nähe zum südlichen Himmelspol auch Polaris Australis genannt wird. Es gibt allerdings ein Problem: Sigma Octantis ist mit einer Helligkeit von etwa 5,5 Magnituden so lichtschwach, dass er gerade noch so mit bloßem Auge erkannt werden kann. Deswegen eignet er sich nur eingeschränkt zur Navigation. Es gibt aber in der Nähe das markante Sternbild "Kreuz des Südens", dessen große Achse in Richtung von Sigma Octantis weist, so dass man sich mit dessen Hilfe orientieren kann.