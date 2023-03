Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird es in diesem oder im nächsten Jahr einen Menschen auf dem Mond geben? Davon ist nicht auszugehen. Die NASA plant die astronautische Rückkehr zum Mond im Rahmen der Mission Artemis III und diese dürfte wohl erst in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts stattfinden. Zwar investiert auch China gegenwärtig stark in ein eigenes Mondprogramm, doch gibt es bislang noch keine konkreten Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende astronautische Mission zum Erdtrabanten. Doch selbst wenn diese geplant sein sollte, dürfte sie kaum innerhalb der nächsten 24 Monate realisiert werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.