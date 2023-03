Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist der größte zusammenhängende Körper im Universum? Die Antwort hängt entscheidend davon ab, was man unter "zusammenhängend" versteht: So könnte man etwa an die größten Sterne denken, deren Durchmesser beim 1500-fachen Durchmesser unserer Sonne oder gar noch darüber liegt. Infrage kämen auch supermassereiche Schwarze Löcher, deren Schwarzschildradius entscheidend von ihrer Masse abhängt. Dieser Radius kann über hundert Astronomische Einheiten betragen, wobei eine Astronomische Einheit der mittleren Entfernung der Erde von der Sonne entspricht. Zählt man dann noch die Akkretionsscheiben um diese Objekte hinzu, erreichen sie noch größere Ausmaße. Denkt man bei zusammenhängenden Körpern allerdings auch an Gebilde, die durch ihre gegenseitige Anziehungskraft zusammenhalten werden, kommt man von Sternhaufen zu Galaxien und Galaxienhaufen und schließlich zu Galaxiensuperhaufen. Letztere können Durchmesser von mehr als einer Milliarde Lichtjahren erreichen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.