Wurden beim Urknall auch Gravitationswellen ausgesandt? Man geht davon aus, dass unmittelbar nach dem Urknall Gravitationswellen entstanden sind, deren Untersuchung der Wissenschaft einiges über die Anfänge unseres Universums verraten könnte. Allerdings werden diese schwachen Signale von deutlich jüngeren und "lauteren" Gravitationswellen überlagert. Heutige Detektoren sind nicht in der Lage, diese schwachen Wellen aufzuspüren, man hofft aber, dass dies mit zukünftigen Detektoren gelingen kann. Interessant ist dies vor allem auch deshalb, weil unser Blick in die Vergangenheit mithilfe elektromagnetischer Wellen nur bis in eine Zeit von rund 380.000 Jahre nach dem Urknall reicht. Gravitationswellen könnte auch die Epoche davor "sichtbar" machen.