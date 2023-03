Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte in jeder Galaxie irgendwann ein Planet wie die Erde existieren? Grundsätzlich ist das natürlich möglich, die Wahrscheinlichkeit dafür ist allerdings kaum seriös anzugeben. Es könnte sehr wahrscheinlich sein, wenn man die große Zahl von Sternen in einer Galaxie betrachtet oder vergleichsweise unwahrscheinlich, wenn man die ganzen Bedingungen bedenkt, die erfüllt sein müssen, damit sich ein Planet wie der Erde entwickeln kann. Welche Bedingungen dies genau sind, weiß man zudem noch gar nicht: Bislang hat man in unserer Heimatgalaxie noch keinen Planeten gefunden, der die Bezeichnung "Zweite Erde" verdienen würde. Und erst wenn wir bei "uns" eine zuverlässige Statistik machen können, wären auch Aussagen darüber möglich, wie groß die Wahrscheinlichkeit der Existenz von Planeten wie die Erde ist. Eine solche Zahl könnte dann - mit gewissen Anpassungen - auf andere Galaxien übertragen werden. Bislang ist das alles eine Rechnung mit sehr vielen Unbekannten... Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.