Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte das James Webb Space Telescope mit seiner hohen Auflösung den Planeten Proxima Centauri b direkt betrachten? Proxima Centauri b ist der uns am nächsten gelegene extrasolare Planet und könnte in einem Bereich um seinen Stern kreisen, in dem die Existenz von flüssigem Wasser theoretisch möglich wäre. Bei Proxima Centauri handelt es sich um einen roten Zwergstern, der deutlich lichtschwächer als unsere Sonne ist. Proxima b umkreist seinen Stern daher in deutlich geringerem Abstand als die Erde die Sonne und genau dies ist auch für das James Webb Space Telescope ein Problem: Der Planet ist seinem Stern so nahe, dass er kaum von diesem zu trennen ist. Es gibt allerdings Wissenschaftler, die sich Gedanken darüber machen, ob man mit James Webb und einigen Tricks unter glücklichen Umständen nicht trotzdem spektroskopisch etwas über eine möglicherweise vorhandene Atmosphäre herausfinden könnte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.