Wo liegt das Zentrum des Universums? Der Fragesteller bezieht sich bei seiner Frage auf den Vergleich des expandierenden Universums mit einem Ballon, der aufgeblasen wird und fragt sich, wo denn in unserem Universum das Zentrum ist, das man beim Ballonbeispiel schließlich einfach ausmachen kann. Er stößt damit an die Grenzen des Beispiels: In der Ballonanalogie würden wir nämlich als zweidimensionale Wesen auf der Oberfläche des Ballons leben, könnten also das Zentrum des Ballons nicht wahrnehmen, weil sich dieses in einer anderen Dimension befindet. Nun leben wir aber in einer dreidimensionalen Welt. Einen Mittelpunkt des Universums könnte man also nur in einer weiteren Dimension ausmachen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.