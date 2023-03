Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es noch einen weiteren Planeten am Rand des Sonnensystems, den man nicht sehen kann? Es gibt unzählige Objekte in den äußeren Bereichen des Sonnensystems und unter diesen könnte theoretisch auch ein Planet sein. Das glauben zumindest einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Bahnen bestimmter anderer Objekte im Sonnensystem untersucht haben. Die beste Möglichkeit, diese Bahnen zu erklären sei, so die Meinung, die Existenz eines weiteren Planeten im äußeren Sonnensystem. Man nennt diesen hypothetischen Planeten "Planet Neun". Ob er jedoch tatsächlich existiert oder es eine ganz andere Erklärung für die Beobachtungen gibt, weiß man bislang nicht. Es wird aber nach entsprechenden Hinweisen gesucht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.