Wieso können aus einer Supernova-Explosion mehrere neue Sterne entstehen? Supernova-Explosionen können bei der Entstehung von Sternen in mehrfacher Hinsicht eine Rolle spielen: Zunächst einmal reichern sie das Gas in ihrer Umgebung mit Elementen an, die zuvor im Inneren des explodierten Sterns oder während der Explosion selbst entstanden sind. Außerdem können sie Auslöser für die Entstehung von Sternen sein: Sterne entstehen durch den Kollaps einer Wolke aus Gas und ein solcher Kollaps kann auch von außen "angeregt" werden, etwa durch die Druckwelle einer Supernova. Dies können in der Umgebung einer Supernova ganz unterschiedliche Gaswolken sein und aus einer Gaswolke können zudem mehrere Sterne entstehen. Es ist also nicht so, dass zu jeder Supernova-Explosion genau ein neu entstandener Stern gehört oder man neu entstandene Sterne eindeutig einer einzigen Supernova zuordnen kann.