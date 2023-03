Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es bekannte Himmelskörper außer der Erde auf denen ein Mensch ohne Hilfe atmen könnte? Nein, die Auswahl an potentiell infrage kommenden Monden und Planeten ist im Sonnensystem auch sehr gering, da es ja nicht nur eine Atmosphäre geben und diese die richtige Zusammensetzung haben muss, sondern auch die Temperatur für uns überlebbar sein sollte. Ungefähr die richtige Temperatur könnte es nur auf unseren direkten Nachbarn im Sonnensystem geben, doch auch hier passen weder Temperatur, noch atmosphärische Zusammensetzung. Letzteres gilt auch für andere Monde mit einer Atmosphäre, die man im Sonnensystem noch entdeckt hat. Die Erde ist also bislang für uns der einzige Ort, an dem wir "natürlich" leben können. Über Planeten um andere Sonnen lassen sich keine sicheren Aussagen über deren Atmosphäre machen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.