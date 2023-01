Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte es in Systemen mit drei oder mehr Sternen auch Planeten geben? Lange Zeit hatte man vermutet, dass es schon in Doppelsternsystemen sehr schwer mit der Planetenentstehung werden dürfte, doch hat man inzwischen Hinweise darauf gefunden, dass es tatsächlich Planeten in Doppelsternsystemen geben kann. Allerdings kommt es immer sehr auf die genauen Umstände an und dies dürfte auch für Drei-, Vier- oder Fünffachsternsysteme gelten, wobei es wohl für Planeten immer schwieriger wird, je mehr Sterne sich in einem System befinden. Planeten entstehen ja in einer Scheibe aus Gas und Staub, durch allmähliche Zusammenballung von Staubkörnern zu immer größeren Brocken. Da ist es verständlich, dass viele Sterne stören können. Auch stabile Planetenbahnen dürften in Doppelsternsystemen schwieriger zu realisieren sein als in Einzelsystemen. Es könnte aber Bereiche geben, wo die Planetenentstehung und die Existenz von Planeten doch möglich ist: Wenn beispielsweise einer der Partner in sehr großem Abstand um die anderen Sterne kreist, könnte es in seiner Nähe durchaus Planeten geben. Das gleiche würde für Planeten gelten, die in großem Abstand um zwei Sonnen kreisen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.