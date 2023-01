Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Würde die Sichtbarkeit der Sterne abnehmen, wenn sich unser Sonnensystem aus unserer Milchstraße rausbewegen würde? Wie sähe es mit den uns bekannten Sternbildern aus? Die scheinbare Helligkeit von Sternen an unserem Nachthimmel hängt mit der tatsächlichen Helligkeit der Sterne und mit ihrer Entfernung von uns zusammen. Würde sich nun das Sonnensystem aus der Milchstraße bewegen, würde sich damit auch die Entfernung zu den meisten Sternen der Milchstraße vergrößern, sie würden also weniger hell erscheinen und wären irgendwann mit bloßem Auge gar nicht mehr sichtbar. Außerdem würden wir natürlich auch eine Veränderung der Sternbilder wahrnehmen und würde viele Muster bald nicht mehr erkennen können. Sternbilder verändern sich übrigens auch ohne dass wir uns aus der Milchstraße herausbewegen: Allein durch die Eigenbewegung der Sterne in Bezug zu unserem Sonnensystem. Im Laufe einiger zehntausend Jahre sind hier schon deutliche Änderungen zu sehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.