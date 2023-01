Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte uns theoretisch vor 100 Jahren ein vielleicht einmaliges außerirdisches Signal erreicht haben, das wir aufgrund der damals fehlenden Empfangstechnik nicht gemessen haben? Das ist theoretisch durchaus möglich. Und ein solches Signal wäre für uns auch nicht mehr aufzuspüren, da sich sämtliche elektromagnetische Strahlung mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Der Fragesteller spricht mit seiner Frage ein grundsätzliches Problem bei der Suche nach fortschrittlichem Leben im Universum an: Das Universum ist weit über zehn Milliarden Jahre alt, die Erde 4,5 Milliarden Jahre, die Menschen können aber erst seit vielleicht hundert Jahren elektromagnetische Wellen empfangen und senden. Das ist ein extrem kleines Zeitfenster. Angesichts der großen Zahl von Planeten um andere Sterne und der Vielzahl von Galaxien im All erscheint es unwahrscheinlich, dass wir tatsächlich allein im Universum. Diese Aussage relativiert sich aber, wenn man nach den Kontaktmöglichkeiten zweier Zivilisationen fragt: Diese müssen nämlich in den gleichen wenigen hundert Jahren über ähnliche technische Möglichkeiten verfügen, um kommunizieren zu können und natürlich auch noch nahe genug sein, um eine Kommunikation überhaupt erst möglich zu machen. Es hilft halt nichts, wenn eine Botschaft von uns auf einem Planeten ankommt, wo gerade das erste Leben im Meer entstanden ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.