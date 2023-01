Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Würde von jedem beliebigen Ort im Universum dessen Alter auch auf rund 13,8 Milliarden Erdjahre ermittelt werden? Das sollte so sein. In der Kosmologie gilt nämlich ein Grundsatz: der Weltraum ist homogen und isotrop. Die Beobachtungen, die man über das Universum als Ganzes macht, sollen danach nicht vom Ort, von dem man beobachtet und auch nicht von der Richtung abhängen, in die man schaut. Man bezeichnet dies als "kosmologisches Prinzip". Somit sollte man also auch von einem anderen Ort im Universum Beobachtungen machen können, deren Interpretation zum gleichen Ergebnis über das Universum führen würde, wie Beobachtungen von der Erde aus. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.