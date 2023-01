Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte man theoretisch mit einer Raumkapsel in einem stabilen Mondorbit von wenigen Metern über der Oberfläche fliegen? Der Mond hat recht hohe Berge, so dass man schon aus diesem Grund eine Mindesthöhe einhalten müsste, um nicht plötzlich mit einem Berggipfel zu kollidieren. Und Sonden, die den Mond umkreisen, haben noch ein weiteres Problem: Es gibt auf dem Mond an manchen Stellen großräumige Bereiche mit einer erhöhten Gesteinsdichte, sogenannte Mascons. Diese lenken Sonden in niedrigem Orbit stark ab. So musste etwa die NASA-Sonde Lunar Prospector, die den Mond zeitweise in einer Höhe von 100 und sogar von nur 30 Kilometern umkreiste, regelmäßig Kurskorrekturmanöver durchführen. Es gibt allerdings einige Bahnen um den Mond, die auch bei geringer Flughöhe vergleichsweise stabil sind. Sie haben eine Bahnneigung von 27º, 50º, 76º und 86º. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.