Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte ich einen Gegenstand von der ISS zur Erde "runterwerfen"? Nein, der Gegenstand würde bestenfalls eine winzige Geschwindigkeitskomponente Richtung Erde erhalten, aber dominiert werden von der Geschwindigkeit, die er durch seinen "Aufenthalt" auf der Internationalen Raumstation ISS schon hat. Er würde also in einer Umlaufbahn um die Erde verbleiben, genauso wie Werkzeug, das während eines Außenbordeinsatzes verlorengeht. Die ISS kreist in einer Höhe um die Erde, in der es noch Spuren von Restatmosphäre gibt. Daher sinken alle Objekte allmählich ab und verglühen irgendwann in der Atmophäre - wenn ihr Orbit nicht wieder angehoben wird. Bei einem kleinen Werkzeug dürfte dies allerdings sehr lange dauern. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.