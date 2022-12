Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum sind bei der Entstehung des Sonnensystems die schweren Elemente nicht im Zentrum, also der Sonne, gelandet, sondern der leichte Wasserstoff? Die Sonne ist durch den Kollaps einer Gaswolke entstanden, die hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium bestand und zudem auch noch einige Spuren schwererer Elemente enthielt. Diese schwereren Elemente sind bis heute in der Sonne zu finden, konnten aber außerhalb der Sonne zu Staubkörnern kondensieren und zu den Grundbausteinen der Planeten werden. Die Sonne enthält also nicht weniger schwerere Elemente, sondern sehr viel mehr Wasserstoff und Helium. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.