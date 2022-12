Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird man die Explosion von Betelgeuse in einer Supernova als Bewegung des Raumes messen können? Durch die Supernova-Explosion eines massereichen Sterns sollten Gravitationswellen entstehen, also "Kräuselungen" in der Raumzeit. Diese hat man mit aktuell verfügbaren Detektoren bislang für Ereignisse messen können, die für noch deutlich stärkere Erschütterungen der Raumzeit gesorgt haben, nämlich für die Kollision von Schwarzen Löchern und Neutronensternen. Diese Kollisionen ereigneten sich in sehr großer Entfernung, Betelgeuse wäre uns deutlich näher, so dass zu vermuten ist, dass zumindest Teile der bei der Supernova entstehenden Gravitationswellen registriert werden könnten. Entscheidend ist hier natürlich eine genaue Modellierung des zu erwartenden Signals, was nicht ganz einfach ist, da die Wellenformen von den genauen Umständen der Kollapses des Riesensterns abhängen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.