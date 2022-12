Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie konnten sich Gesteinsplaneten bilden? Gesteinplaneten bilden sich durch die Verklumpung von winzigen Staubpartikeln, die so zu Protoplaneten, sogenannten Planetesimalen anwachsen, die dann weiteres Material anziehen oder auch mit anderen Brocken verschmelzen. Ein Gesteinsplanet ist also das Ergebnis ständiger Kollisionen und Verschmelzungen in der Frühphase eines Planetensystems. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.