Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ich habe gelesen, dass das Wasser auf der Erde durch Asteroiden eingetragen wurde! Ist das nicht etwas komisch? Das ist in der Tat eine Theorie über den Ursprung des Wassers auf der Erde. Für das irdische Wasser gibt es zwei mögliche Quellen: Entweder war es bereits in dem Gestein enthalten, aus dem sich die Erde einst gebildet hat oder aber es ist später durch den Einschlag von Asteroiden und Kometen auf den Planeten gelangt. Das Material, aus dem sich die Erde einst bildete, stammt aus der Umgebung der Sonne, weshalb es eher weniger Wasser enthalten haben sollte, Asteroiden und Kometen hingegen stammen aus Regionen im Sonnensystem, in denen Wasser zur viel häufiger ist. Vermutlich haben beide Quellen zum Wasservorrat der Erde beigetragen und eventuell auch der gewaltige Einschlag, der einst zur Entstehung des Mondes führte. In der Frühphase des Sonnensystems waren Einschläge auf der Erde übrigens deutlich häufiger als heute. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.