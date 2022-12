Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte Uranus durch ein vorbeifliegendes Objekt die Umlaufbahn verlassen und mit der Erde kollidieren? Das ist ein außerordentlich unwahrscheinliches Szenario: Zwar kommt es immer wieder vor, dass andere Sterne vergleichsweise nahe am Sonnensystem vorüberfliegen und dadurch Objekte in der sogenannten Oortschen Wolke gestört und in Richtung inneres Sonnensystem abgelenkt werden, doch sind diese Objekte sehr viel masserärmer und sehr viel weiter von der Sonne entfernt als Uranus. Um Uranus abzulenken, müsste ein Stern der Sonne und Uranus deutlich näher kommen als üblich, was nicht nur Uranus, sondern auch andere Objekte im Sonnensystem beeinflussen würde. Doch selbst wenn dies passieren sollte (man kennt übrigens kein Objekt, das auf einem so gefährlichen Kurs ist), bräuchte es einen weiteren sehr unwahrscheinlichen Zufall, dass Uranus dadurch gerade so abgelenkt wird, dass er mit der Erde zusammenstößt. Niemand sollte sich also deswegen Sorgen machen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.