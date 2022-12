Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie konnte man feststellen, dass Sedna in rund zehn Stunden einmal um ihre Achse rotiert? Sedna ist ein Objekt im äußeren Sonnensystem, das auf seiner Bahn um die Sonne zwischen 76 Astronomischen Einheiten und 944 Astronomischen Einheiten von der Sonne entfernt ist (eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne). Sedna benötigt rund 11.500 Jahre für eine Umlauf um die Sonne. Aktuell ist uns Sedna recht nahe: Das Objekt erreicht nämlich in rund 50 Jahren den sonnennächsten Punkt seiner Bahn. Daher ist das Objekt derzeit vergleichsweise hell, so dass es zumindest mit großen Teleskopen beobachtet werden kann. Genau dies tat man auch über einen längeren Zeitraum mit dem 6,5 Meter durchmessenden Multiple Mirror Telescope im US-Bundesstaat Arizona. Das Team verfolgte die Helligkeit von Sedna und verglich die winzigen Änderungen mit der Helligkeit von Referenzsternen. Dabei bemerkte man winzige Helligkeitsschwankungen bei Sedna, die sich am besten durch eine Rotation des Objekts innerhalb von zehn Stunden um die eigene Achse erklären lassen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.