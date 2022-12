Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte man in den Methan-Seen des Titan schwimmen gehen? Der Saturnmond Titan ist im Sonnensystem eine Besonderheit: Es gibt auf ihm nämlich einen Flüssigkeitskreislauf, der dem Wasserkreislauf auf der Erde ähnelt. Allerdings nimmt auf dem Saturnmond flüssiges Methan und flüssiges Ethan die Rolle des Wassers auf der Erde ein. So gibt es zwar ausgedehnte Methan-Seen auf dem Mond, doch wirklich einladend für ein Bad sind diese nicht - und das liegt nicht nur daran, dass die Temperaturen dort natürlich extrem niedrig sind (weit unter dem Gefrierpunkt von Wasser), so dass ein Mensch einen sehr stark isolierenden Schutzanzug benötigen würde, um nicht sofort zu erfrieren. Methan hat auch eine deutlich geringere Dichte als Wasser, man könnte also nicht so schwimmen, wie man das von einem Bad in einem Meer auf der Erde kennt, sondern würde erst einmal auf den Boden sinken. Um an die Oberfläche zu gelangen, müsste man sich schon sehr anstrengen, da auch das flüssige Methan weniger Widerstand bietet als Wasser, also paddelnde Bewegungen weniger Wirkung haben. Ein Bad in einem See auf Titan wäre also vermutlich kaum ein Vergnügen... Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.