Ist das Innere eines Schwarzes Loch fest oder ist es wirklich ein Loch? Ein Schwarzes Loch ist nach Vorstellung der Astronomie ein äußerst kompaktes Objekt, das auf sehr kleinem Raum eine ungeheure Masse vereint. Ein Loch im eigentlichen Sinne ist es nicht. Allerdings kehrt etwas, was des sogenannten Ereignishorizont rund um dieses kompakte Objekt überschreitet, nie mehr in "unsere" Welt zurück und verschwindet somit von dieser Welt - wie in einem Loch.