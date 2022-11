Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnten Bakterien, die sich auf den Voyager-Sonden befanden, bis heute überlebt haben? Das ist natürlich Spekulation, doch dürften - trotz aller Vorsicht - sicherlich einige Bakterien mit den Voyager-Sonden ins All gestartet sein. Man weiß auch, dass bestimmte Einzeller sehr lange überleben bzw. "überwintern" können. Man hat zudem bei Experimenten außerhalb der Internationalen Raumstation ISS festgestellt, dass auch intensive kosmische Strahlung und die Weltraumumgebung manchen Organismen nichts anhaben kann und sie nach über einem Jahr im All auf der Erde "wiederbelebt" werden können. Ob dies natürlich auch für die Bakterien gilt, die sich eventuell an Bord der Voyager-Sonden befinden, lässt sich nicht sagen, ausgeschlossen erscheint es jedoch nicht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.