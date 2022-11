Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist die Expansion des Raums von der Erde betrachtet in alle Richtungen gleich? Grundsätzlich ja, nur muss man natürlich genau aufpassen, wie man die Expansion des Raums bestimmt: Schaut man sich beispielsweise Galaxien an, die sich in einem Galaxienhaufen befinden, wird deren Bewegung in der Regel durch die gravitativen Wechselwirkungen in dem Galaxienhaufen bestimmt und nicht durch die Expansion des Raums. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.