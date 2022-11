Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte es unter den Leoniden auch größere Brocken geben, die als Meteorite auf die Erde fallen? In der Regel verglühen die winzigen Staubteilchen, die (im Fall der Leoniden) der Komet Tempel-Tuttle auf seiner Bahn um die Sonne hinterlassen hat, in der Erdatmosphäre und sorgen so für die Erscheinung, die wir als Sternschnuppen bezeichnen. In seltenen Fällen sind darunter aber auch etwas größere Brocken. Diese sorgen dann für besonders helle Sternschnuppen oder "Feuerkugeln". Beobachtet man eine solche Feuerkugel könnte es durchaus sein, dass nicht der gesamte Brocken verglüht, sondern noch ein Teil davon als Meteorit auf die Erde fällt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.