Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn das James Webb Space Telescope das junge Universum erkunden möchte, ist es da egal, in welche Richtung es schaut? Ein Grundprinzip der Kosmologie ist die Annahme, dass man - was großräumige Strukturen angeht - in alle Richtungen grundsätzlich das Gleiche sehen sollte. Vor diesem Hintergrund ist es prinzipiell egal, in welche Richtung man versucht, möglichst weit entfernte Galaxien aufzuspüren. Rein praktisch ist es natürlich nicht egal: Hier wird man bemüht sein, eine Region am Himmel zu finden, in der kaum andere Objekte liegen, um einen möglichst störungsfreien Blick zu haben. So wird man beispielsweise nicht in die Zentralbereiche unserer Milchstraße blicken, wenn man sich für das frühe Universum interessiert, sondern mehr in Regionen, in denen mit bloßem Auge kaum Sterne zu sehen sind. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.