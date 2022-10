Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist Pluto auch ein Planet? Was man als Planet bezeichnet und was nicht, ist reine Definitionssache. Pluto galt nach seiner Entdeckung viele Jahrzehnte lang als neunter Planet, im Jahr 2006 stellte die Internationale Astronomische Union dann Kriterien für den Planetenstatus in unserem Sonnensystem auf, durch den Pluto seinen Planetenstatus verlor und zum "Zwergplaneten" wurde. Dass Pluto lange Zeit als Planet galt, war mehr ein wissenschaftlicher Zufall - er war schlicht das einzige Objekt, das man in diesen äußeren Regionen des Sonnensystems kannte. Doch dies sieht inzwischen ganz anders aus: Heute kennt man zahlreiche Objekte in dieser als Kuipergürtel bezeichneten Region. Von daher war die Umklassifizierung durchaus folgerichtig, auch wenn manche damit nicht einverstanden waren und sind. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.