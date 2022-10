Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum ist die Mondbahn so stabil, obwohl er doch dauernd von Asteroiden getroffen wird, die deutlich schwerer sind als eine Sonde? Zunächst einmal ist der Mond sehr viel massereicher und auch im Vergleich zu einem Asteroiden noch sehr viel größer. Aber natürlich bewirkt jeder Einschlag etwas, nur ist der Effekt so gering, dass sich dies nicht feststellen lässt. Über lange Zeit jedoch können Einschläge durchaus einen Effekt haben: So ist erst kürzlich eine Studie erschienen, in der gezeigt wurde, dass das Bombardement des Mondes mit Asteroiden zu einer Verschiebung der Position der Mondpole geführt haben dürfte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.