Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte ein Teil der Menschheit auch auf Monden wie zum Beispiel Titan oder Europa leben? Nein, das erscheint aus heutiger Sicht und mit den aktuellen technischen Möglichkeiten ausgeschlossen: Titan und Europa sind zwei Eismonde, auf denen extrem niedrige Temperaturen herrschen, so dass Menschen dort nur in entsprechenden Schutzbauten leben könnten. Ein Verlassen dieser Bauten wäre nur mit einem Raumanzug möglich. Ein "Leben", wie wir es auf der Erde kennen, wäre somit nicht vorstellbar. Alle Lebensräume müssten erst gebaut werden, was vielleicht für eine kleine Gruppe noch gelingen mag, doch für einen "Teil der Menschheit" erscheint dies - auch angesichts der großen Entfernung von der Erde - als absolut unrealistisch. Insbesondere der Jupitermond Europa wird natürlich immer gerne als Ort genannt, an dem es außerirdisches Leben geben könnte. Dies bezieht sich allerdings auf den unterirdischen Ozean, den man unter der eisigen Oberfläche vermutet. Selbst wenn es also dort Leben gäbe, wäre diese Umgebung für Menschen nicht geeignet. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.