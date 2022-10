Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ich konnte heute morgen Merkur am Osthimmel nicht finden, Denebola habe ich gesehen. Ist Merkur lichtschwächer? Nein, der sonnennächste Planet ist deutlich heller als Denebola, geht aber rund eineinhalb Stunden später auf als der Stern im Sternbild Löwe. An Höhe über dem Horizont trennen Denebola und Merkur etwa 13 Grad - wenn Merkur also gerade über dem Horizont erscheint, hat Denebola bereits eine Höhe von 13 Grad. Vor Sonnenaufgang befindet sich Merkur damit also nur knapp über dem Horizont, so dass eine freie Sicht nach Osten wichtig ist. Merkur hat gegenwärtig eine Helligkeit von -0,7 Magnituden, Denebola von etwa 2,1 Magnituden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.