Wie kann eine kleine Sonde einen tonnenschweren Asteroiden ablenken? Die Frage dürfte sich auf die DART-Mission beziehen, bei der die Sonde DART gezielt auf den kleinen Asteroidenmond Dimorphos gelenkt und zum Einschlag gebracht wurde. Das sollte, so die Hoffnung, einen winzigen, aber messbaren Effekt auf die Umlaufbahn des Mondes um seinen Asteroiden gehabt haben. Die Geschwindigkeit des Mondes sollte sich um etwa 0,4 mm/s verändern, die Umlaufzeit um Didymos um zehn Minuten verkürzen. Die Umlaufzeit beträgt knapp zwölf Stunden. Das Team der Mission hofft, diese Änderung messen zu können. Grundsätzlich ist das Ablenken eines Asteroiden alles andere als einfach, weshalb die Strategie von NASA, ESA und Co. ja auch ist, einen gefährlichen Asteroiden möglichst frühzeitig zu erkennen. In großer Entfernung von der Erde würde nämlich eine nur minimale Änderung der Bahn in Bezug auf eine Trefferwahrscheinlichkeit schon einen großen Effekt haben.