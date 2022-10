Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Unter welchen Bedingungen könnte die Erde einen Asteroiden einfangen? Die Bedingungen müssen sehr speziell sein, so dass ein Einfang in einen stabilen Orbit um die Erde sehr unwahrscheinlich ist. Die meisten Asteroiden bewegen sich nämlich viel zu schnell, so dass die Anziehungskraft der Erde nur einen vergleichsweise geringen Einfluss auf ihre Bahn hat und sie dem Einflussbereich der Erde problemlos wieder entkommen können, selbst wenn sie ihr zu nahe kommen sollten. Um eingefangen zu werden müssen Masse und Geschwindigkeit genau stimmen und sie müssen die Erde gerade so genau verfehlen, dass sie von ihr eingefangen werden. Dass dies grundsätzlich möglich ist, zeigen die beiden Marsmonde Phobos und Deimos, bei denen es sich wahrscheinlich um eingefangene Asteroiden handelt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.