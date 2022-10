Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie würde sich ein Quasar in der Milchstraße auswirken? Bei einem Quasar handelt es sich um ein supermassereiches Schwarzes Loch, das gerade große Mengen an Material verschlingt. Dieses sammelt sich - bevor es im Schwarzen Loch "verschwindet" - in einer sogenannten Akkretionsscheibe und heizt sich sehr stark auf. Das erklärt die Helligkeit von Quasaren. Unsere Milchstraße verfügt in ihrem Zentrum auch über ein supermassereiches Schwarzes Loch. Auch dieses dürfte vor längerer Zeit einmal größere Mengen an Material verschluckt haben und könnte dies auch wieder tun - insbesondere infolge der Kollision von Milchstraße und Andromedagalaxie in einigen Milliarden Jahren. Der Blick auf das Zentrum der Milchstraße ist im sichtbaren Bereich des Lichts (also in den Wellenlängen, die wir mit unserem Auge wahrnehmen können) für uns durch dichte Staubschwaden behindert. Diese Region lässt sich daher auch am besten in anderen Wellenlängenbereichen beobachten. Die erhöhte Strahlung, die von einem Quasar ausgeht, sollte in unserem Abstand vom Milchstraßenzentrum aber kein ernsthaftes Problem mehr darstellen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.