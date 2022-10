Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat New Horizons auch eine "Goldene Schallplatte" an Bord? Nein. An Bord der Plutosonde New Horizons befindet sich keine wirkliche Botschaft an potentielle außerirdische Finder, wie sie etwa die Voyager-Sonden in Form einer "Goldenen Schallplatte" dabei haben. Trotzdem sind an Bord einige nicht-wissenschaftliche Gegenstände, die zusammengenommen aber wohl kaum ein schlüssiges Bild über die Erde und ihre Bewohner ergeben dürften: Neben einer CD mit zahlreichen Namen aus der Aktion "Send-Your-Name-to-Pluto" sind US-amerikanische Briefmarken, US-Münzen, eine US-Flagge, ein Bauteil von SpaceShipOne sowie ein Teil der Asche des Pluto-Entdeckers Clyde Tombaugh an Bord. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.