Hätte man in den 1970er Jahren schon von Exoplaneten gewusst, wäre es da nicht sinnvoller gewesen, Sonden zu einem nicht allzu weit entfernten Planeten zu schicken? In den 1970er Jahren wurden die beiden Voyager-Sonden gestartet und ich nehme an, dass der Fragesteller darauf Bezug nimmt. Beide Sonden haben wichtige Informationen geliefert, die für unser heutiges Verständnis des Sonnensystems und der Planeten von großer Bedeutung sind. Daher wäre der enorme wissenschaftliche Wert dieser Missionen auch dann noch gegeben, wenn man schon damals von extrasolaren Planeten gewusst hätte. Eine Mission zu einem extrasolaren Planeten wäre damals wie heute eine Mehrgenerationenmission. Eine entsprechende Sonde wäre auch heute nicht wesentlich weiter von der Erde entfernt als die beiden Voyager-Sonden und würde noch viele Generationen benötigen, um ein extrasolares Ziel zu erreichen. Ideen wie die der Breakthrough-Starshot-Initiative, die winzige Sonden auf hohe Geschwindigkeiten beschleunigen und ins Alpha-Centauri-System schicken möchte, wären damals aus technologischen Gründen noch nicht einmal im Ansatz denkbar gewesen. Von daher darf man nicht erwarten, dass man heute weiter wäre oder mehr über extrasolare Planeten wüsste, hätte man in Sachen Missionen damals anders entschieden.