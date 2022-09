Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie passen die Geschwindigkeitsangaben des Sterns, der das Zentrum der Milchstraße umrundet zu den Entfernungsangaben? Der Fragsteller bezieht sich auf den Artikel vom 7. Juli 2022, in dem wir über einen Stern berichtet haben, der mit hoher Geschwindigkeit das zentrale Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße umrundet. Der Fragesteller hat Schwierigkeiten, die im Artikel angegebene Geschwindigkeit des Sterns mit der genannten Entfernung vom Schwarzen Loch in Einklang zu bringen. Wenn man die Bahnparameter selbst ausrechnen will, sollte man bedenken, dass die genannte Geschwindigkeit die Maximalgeschwindigkeit des Sterns ist. Seine Geschwindigkeit schwankt stark, da er das Zentrum der Milchstraße auf einer deutlich elliptischen Umlaufbahn umrundet. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.