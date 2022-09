Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird Licht verlangsamt, wenn es einen bestimmten Stoff passiert? Ja, die Lichtgeschwindigkeit hängt immer vom Medium ab, durch das sich das Licht bewegt. Nur im Vakuum beträgt die Lichtgeschwindigkeit rund 300.000 Kilometer pro Sekunde. Schon in der Luft ist die Lichtgeschwindigkeit ein wenig geringer, in Wasser beträgt sie sogar nur 225.000 Kilometer pro Sekunde und in manchen Gläsern nur 160.000 Kilometer pro Sekunde. Den entsprechenden Wert erhält man, indem man die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum durch den Brechungsindex des jeweiligen Mediums teilt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.