Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es Schwarze Löcher in der Milchstraße, die massereicher sind als das zentrale Schwarze Loch? Nein. Das zentrale Schwarze Loch einer Galaxie, das im Fall der Milchstraße mehr als die viermillionenfache Masse unserer Sonne ausweist, dürfte in jeder Galaxie mit großem Abstand das massereichste Schwarze Loch sein. Ausnahmen könnte es nur geben, wenn die Galaxie kurz zuvor mit einer anderen Galaxie kollidiert und verschmolzen ist. Dann wäre für einige Zeit die Existenz von zwei supermassereichen Schwarzen Löchern möglich. In unserer Milchstraße ist dies aber aktuell nicht der Fall. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.