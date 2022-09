Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn wir auf der Erde das Licht einer Galaxie empfangen, das z. B. vier Milliarden Jahre unterwegs war, können wir dann auf das Alter der Galaxie schließen? Eine Galaxie deren Licht vier Milliarden Jahre zu uns unterwegs war, sehen wir in dem Zustand, in dem diese vor vier Milliarden Jahren war. Damit kennt man allerdings noch nicht das Alter, das die Galaxie hatte, als das Licht ausgesandt wurde. Darauf muss man aus weiteren Beobachtungen schließen. Eine Grenze bildet jedoch immer das Alter des Universums: War das Licht einer Galaxie vier Milliarden Jahre zu uns unterwegs, sehen wir sie zu einer Zeit, in der sie maximal rund neun Milliarden Jahre alt gewesen sein kann - nämlich dann, wenn sie unmittelbar nach dem Urknall entstanden ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.