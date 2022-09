Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie spannend ist das Gebiet, in dem Perseverance arbeitet? Der Marsrover Perseverance befindet sich im Jezero-Krater des Mars. Diese Gegend war vor der Landung sorgfältig ausgewählt worden, weil die Wissenschaft diese Region tatsächlich für sehr interessant hält: Aktuell befindet sich der Marsrover zum Beispiel in einem großen ausgetrockneten Flussdelta und die Hoffnung ist natürlich, hier Hinweise auf möglicherweise einmal vorhandenes Leben zu finden - nicht zuletzt in den Proben, die der Rover hier nimmt und die dann mit einer weiteren Mission zur Erde gebracht werden könnten, um hier im Labor analysiert zu werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.