Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie kommt man denn darauf, dass es Dunkle Materie gibt, wenn sie mit nichts wechselwirkt? Dunkle Materie wechselwirkt nicht wie andere Materie mit ihrer Umwelt, man kann sie also nicht sehen oder messen, ganz gleich in welcher Wellenlängen. Sie wechselwirkt jedoch über die Gravitation. Dies ist auch der Grund, warum man sie überhaupt postuliert: So lassen sich beispielsweise die Bewegungen von Galaxien nicht mit der sichtbaren Materie erklären. Es fehlt also Masse und genau diese soll die Dunkle Materie liefern. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.