Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum werden Sonden oft zuerst in einen vorübergehenden Orbit um die Erde gestartet und fliegen nicht direkt? Viele Missionen werden zunächst in einen Übergangsorbit um die Erde gebracht, bevor sie schließlich in Richtung ihres endgültigen Ziels beschleunigt werden. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe: Auf dem Weg in einen geostationären Orbit lässt sich so beispielsweise Treibstoff sparen, wenn der Startplatz nicht in der Nähe des Äquators liegt. Bei Missionen zum Mond oder zu einem Planeten des Sonnensystems gilt es sehr genaue "Startfenster" einzuhalten, die oft nur sehr kurz sind. Durch den Zwischenschritt über einen Übergangsorbit lassen sich diese Startfenster deutlich erweitern, was es sehr viel wahrscheinlicher macht, dass ein Start zur gewünschten Zeit gelingt. Die Apollo-Mondmissionen wiederum haben die Zeit im Erdorbit genutzt, um - noch in relativer Erdnähe - alle Systeme zu überprüfen, bevor es dann weiter zum Mond ging. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.