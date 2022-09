Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre es technisch möglich, den Planeten Venus mit einem Rover zu erkunden? Die Oberfläche unsers Nachbarplaneten Venus stellt aufgrund der dort vorherrschenden hohen Temperaturen große Anforderungen an jeden Lander und noch mehr an einen Rover. Die sowjetischen Landesonde hielten jeweils nur für kurze Zeit durch. Trotzdem gibt es bereits Ideen für Rover, die die Oberfläche der Venus erkunden. Die NASA hat beispielsweise entsprechende Konzepte im Rahmen eines Wettbewerbs gesucht und ein Team am Glenn Research Center denkt über einen Venus-Rover nach, der mit Windkraft über die Oberfläche bewegt werden könnte. (30. August 2022). Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.