Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Werden Raumsonden durch neue Trägerraketen wie Starship größer werden? Neue Trägerraketensysteme wie Starship und die Falcon Heavy von SpaceX oder auch das Space Launch System der NASA sollen es ermöglichen, massereichere Nutzlasten ins All zu befördern bzw. Nutzlasten in deutlich höhere Orbits zu bringen, von denen dann eine Reise zum Mond oder zu anderen Planeten des Sonnensystems beginnen kann. Ob Sonden deswegen nun generell größer werden, darf bezweifelt werden: Ein Start ins All ist noch immer sehr teuer, weshalb man sich bei jeder Mission genau überlegt, wie schwer eine Sonde letztlich werden darf - jedes Gramm mehr Masse kostet zusätzlich Geld, was bei wissenschaftlichen Projekten immer begründet werden muss. Es gibt übrigens auch eine "Gegenbewegung", bei der versucht wird, immer kleinere Satelliten Aufgaben übernehmen zu lassen, für die sonst ein großer Satellit nötig war. Vorteil ist hier, dass kleine Satelliten sehr viel günstiger ins All und auf höhere Umlaufbahnen gebracht werden können als sehr große Sonden und Satelliten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.