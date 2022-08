Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wann ist das neue europäische Riesenteleskop einsatzbereit? Das "First Light" für das Extremely Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO ist aktuell für das Jahr 2027 geplant. Die Hauptspiegelsegmente werden ein Jahr zuvor installiert und die eindrucksvolle Kuppel im Jahr 2025 fertig sein. Bleibt es bei diesem Zeitplan, sollte man also die ersten Bilder im Laufe des Jahres 2027 erwarten können. Anschließend beginnen dann noch Tests und Kalibrierungen, so dass das Teleskop vielleicht noch 2027 oder auch erst 2028 in den routinemäßigen Betrieb gehen kann. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.